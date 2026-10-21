(102-101) Avenida cae en la prórroga ante Chartres

Salió cruz. Avenida perdió en la prórroga ante Chartres por 102-101 y los triples en los segundos finales de Roumy y Soriano fueron repelidos por el aro.

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El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Roumy, Mawuli, Johansson y Mikulasikova. El arranque del duelo fue francés con un tanteo de 7-2. Pero pronto tomó las riendas Avenida del choque, con Soriano y Roumy acertadas hasta el 10-12. Mawuli y Fassina, en los compases finales del cuarto, penetraron en la pintura rival para poner el 19-25 en el marcador.

El segundo acto fue de supervivencia absoluta. Avenida ya no estaba tan fluido en ataque y le costaba mover el balón en la pista. Sin embargo, Roumy y Mawuli ampliaban la ventaja charra a ocho puntos con dos ‘2+1’ (32-40). Ahí se cortocircuitó Avenida. Chartres entró de lleno en el partido con un tremendo parcial de 12-0 que no fue capaz de parar Raquel Romo con un primer tiempo muerto. Pero a la entrenadora salmantina no le tembló el pulso para volver a parar el partido. Y ajustó muy bien sus piezas. Un triple de Mawuli, una canasta de Soriano y dos tiros libres de Brown para irse al descanso con 44-47.

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El tercer cuarto estuvo muy igualado. Los dos contendientes estaban agarrados al partido y los ataques se imponían a los sistemas defensivos. 68-71 y todo por resolverse en el cuarto final.

Con el partido en un puño (75-78), Avenida encontró el acierto desde la línea de tres con Roumy y Fassina para estirar el duelo. Pero, cuando las charras tenían el duelo en la mano, Chartres se lanzó valiente al ataque y consiguió mandar el choque a la prórroga (92-92).

El tiempo extra fue alocado y con ansiedad por ambos contendientes. Un golpe sobre Soriano hizo que la base sufriese una brecha y Avenida perdió durante un par de minutos a su brújula. En los compases finales, el aro escupió los triples de Roumy y Soriano y Chartres se quedó con la victoria (102-101).