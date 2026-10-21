Cristian Bernal, el goleador del Salamanca FS

El Salamanca Fútbol Sala marcha en media tabla de la Segunda División B. El equipo charro ha conseguido siete puntos en los cinco encuentros disputados y este sábado visita al River Zamora.

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Cristian Bernal está siendo la estrella del equipo salmantino. El ‘10’ lleva nueve goles en los cuatro partidos que ha disputado y es el jugador con mejor media de la competición (2,25 goles por partido).

En la primera jornada de Liga, Cristian Bernal anotó un hattrick ante el Racing Mieres, también marcó en el derbi ante el Albense FS un tanto, hizo los dos goles de su equipo en la derrota ante el ADC Lugo Sala y endosó un triplete al Tierno Galván para encabezar la remontada del Salamanca FS.