Doble medalla de oro para Kike Nieto en los European Games de Karate

Tres medalla para el guijuelense Kike Nieto en los European Games de Karate celebrados en Vigo. Con dos oros y una plata, el salmantino ha vuelto a realizar un muy buen papel sobre el tatami, proclamándose doble campeón de Europa en la categoría de 30 a 39 años, además de una plata en la modalidad de kata Open.

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La jornada arrancaba con la categoría Open, que tras enfrentarse a contrincantes internacionales, entre ellos a Roland Botond Barta, campeón nacional de Hungría y con experiencia en competiciones internacionales, no pudo alzarse con el oro.

Kike NIeto en los European Games Karate de Vigo

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Aún así, comenzaría tanto kata como kumite con las máximas energías recargadas. En kata se enfrentaría al rumano Marius Bucur, subcampeón del mundo de los World Games, derrotándolo en la final con un contundente 3 a 0 tras ejecutar suparimpei.

El broche de oro vendría con kumite, donde el guijuelense lograba imponerse de nuevo en la final por 3 a 0, confirmando así su dominio en la categoría colgándose otro oro más que suma en su colección.

Kike N Ieto En Los European Games Karate De Vigo

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