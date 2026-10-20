El Atlético Carbajosa está de celebración tra cumplir uno de sus jugadores, Sergio de la Fuente, 500 partidos en competiciones FEB, una hazaña al alcance de muy pocos y que consiguió tras el partido disputado ante el Santo Domingo Betanzos y que “pone de manifiesto la extraordinaria trayectoria de uno de los referentes del conjunto salmantino esta temporada”, según ha comunicado el propio club.

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Por ello, recibió una camiseta conmemorativa para este nuevo hito dentro de su extensa trayectoria deportiva, llegando a competir, incluso, en la Liga ACB. A sus 37 años, sigue siendo una pieza fundamental en el equipo salmantino teniendo gran peso en el mismo tanto por rendimiento como por capacidad de asumir responsabilidades en los momentos claves del encuentro.

Según destacaba el propio alero, declaraba estar “muy contento, nunca me lo habría imaginado y poder conseguirlo es increíble”, siendo “una oportunidad que el club me ha brindado y estoy encantado. Desde el primer día me transmitieron que estamos hablando de un club familiar, todos juntos y unidos. Con gente como Ramón, Pana, el entrenador… he sentido una confianza plena. Todo está saliendo redondo y estoy muy contento”.

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Por otro lado, las ganas de seguir compitiendo permanecen intactas: "Tenemos que intentar seguir ganando partidos y llegar al final de temporada lo más arriba posible para intentar hacer algo bonito con el club".

Asimismo, los cuidados cuando se cumple cierta edad para seguir compitiendo con nivel, se tornan claves en su día a día: "A veces puede más la cabeza que el cuerpo, pero siempre hay que cuidarse. Con la ayuda de médicos y fisioterapeutas vamos tirando hacia delante para poder competir a un determinado nivel".

Sergio Iries, el míster del Atlético Carbajosa, no ha dudado en declarar que "es una leyenda viva. Es un jugador impresionante y una persona excelente. 500 partidos en FEB no los alcanza todo el mundo y él sigue peleando cada balón como si tuviera 18 años. Es un honor poder tenerlo aquí".

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