3x1 en Santa Marta: Media Maratón Diputación de Salamanca, Legua Castellana del Tormes y Marcha Isla del Soto

Una de las pruebas marcadas en rojo por los atletas populares charros es la Media Maratón Diputación de Salamanca. La prueba, que tendrá lugar durante el domingo 18 de octubre, alcanzará su cuadragésimo segunda edición. El pistoletazo de salida tendrá lugar a las 10:30 horas desde la carretera de Madrid y discurrirá por los términos de Santa Marta de Tormes, Calvarrasa de Abajo, Nuevo Amatos, Nuevo Naharros y regresó a la carretera de Madrid en Santa Marta de Tormes.

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También se disputarán la primera edición de la Legua Castellana del Tormes y la primera Marcha Isla del Soto. La Legua Castellana del Tormes discurrirá por un circuito circular con salida en Santa Marta de Tormes, en dirección a Pelabravo, Naharros del Río, y la carretera de Naharros, para regresar a la carretera de Madrid, en Santa Marta de Tormes, donde estará situada la meta. El circuito consta de una distancia total de 5.572 metros.

Presentación De La 42 Edición De La Media Maratón Diputación De Salamanca (6)

La Marcha Isla del Soto tomará la salida a las 10:50 horas, desde la Ctra. de Madrid en la localidad de Santa Marta de Tormes (Glorieta de Las Peñas), una vez comenzadas las pruebas anteriores.

"Como gran novedad, tendrán lugar otros dos competiciones deportivas. Así ofrecemos la participación a diferentes niveles. La inscripción es gratuita y ya hay 400 atletas inscritos", explica el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz.

Presentación De La 42 Edición De La Media Maratón Diputación De Salamanca (10)

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El plazo de inscripción se cerrará el viernes 9 de octubre, a las 14 horas, o cuando se completen los 1.200 dorsales para la Media Maratón Diputación, los 300 dorsales de la Legua Castellana o los 200 dorsales de la Marcha Isla del Soto.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, se mostraba muy contento por acoger las tres pruebas. "Quiero poner en valor que Santa Marta tenga esta prueba. Tenemos veinte escuelas deportivas en este momento. En breve mejoraremos el tartán de la pista de atletismo del colegio Miguel Hernández. También tenemos la 10KM este domingo. El atletismo es algo que se respira en el municipio y se ha creado el club Piel de Mariposa", concluye David Mingo.