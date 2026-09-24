Aleix Aparicio cierra con un gran papel su primer Campeonato del Mundo

Aleix Aparicio Granados ha puesto fin a su participación en el Campeonato del Mundo de Kickboxing, donde ha competido representando a España como miembro del equipo nacional de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai (FEKM).

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En Light Contact -63 kg, Aleix superó en octavos de final al sudafricano Joshua Janse Van Vuuren, realizando un combate de mucho nivel en el que supo alternar muy bien los momentos de combinación e intercambio con el trabajo de desplazamientos y movilidad.

Esa victoria le permitió acceder a los cuartos de final, donde se enfrentó al griego Nikolaos Agiorgousis, cabeza de serie de la categoría. El salmantino realizó un primer asalto de muy buen nivel, cumpliendo perfectamente el planteamiento previsto y llegando al inicio del segundo asalto por delante en el marcador.

A partir de ahí, el competidor griego aumentó la presión y adoptó una actitud más ofensiva, imponiéndose progresivamente gracias a una mayor fortaleza en los intercambios. Aleix trató de mantener su trabajo de movilidad y combinación, pero finalmente Agiorgousis consiguió decantar el combate a su favor.

En Point Fight -63 kg, Aleix había iniciado su participación en dieciseisavos de final frente al alemán Iuan Morina, en un combate muy igualado que terminó con un ajustado 11-13. El representante español llegó por delante a los últimos 30 segundos, pero el alemán consiguió darle la vuelta al marcador en el tramo final, imponiéndose por solo dos puntos.

“Con estos resultados finaliza el primer Campeonato del Mundo de Aleix Aparicio Granados, que además suponía su primera experiencia compitiendo a nivel internacional. Su actuación deja sensaciones muy positivas, tanto por el nivel mostrado como por la capacidad para competir de tú a tú frente a deportistas con mayor experiencia internacional. Aleix ha demostrado durante estos días que puede desenvolverse a este nivel y que dispone de una base sólida sobre la que seguir creciendo”, explican desde el club charro.