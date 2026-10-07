(82-57) Valencia Basket supera a Avenida tras el descanso

Para ganar en Valencia, hay que hacer 40 minutos perfecto. Avenida hizo solo veinte y extrajo conclusiones positivas a pesar de la derrota. Las taronjas ganaron por 82-57 al equipo de Raquel Romo.

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El quinteto charro estuvo formado por Soriano, Fassina, Mawuli, Johansson y Mikulasikova. Fue la pívot la primera en anotar con un triple en la primera acción del envite. Precisamente esa fue la mejor arma de las salmantinas con cuatro tiros de tres certeros en los diez minutos iniciales. El debe fue la pintura. Valencia fue más fuerte con la presencia de Kiss y se fue con cinco puntos de ventaja al término del primer cuarto (23-18).

Avenido tuvo mucha energía en el arranque del segundo acto con Mikulasikova muy activa en la zona. Dos canastas seguidas de la serbia pusieron por delante a Avenida (26-27) y obligó a Valencia Basket a pedir un tiempo muerto.

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Con 29-29, a Avenida se le cerró el aro. No es que no moviese bien el balón, es que no tuvo acierto. Y Valencia lo aprovechó para poner el 38-31 al descanso.

El paso por los vestuarios desactivó a Avenida. Valencia mostraba su poderío en la pista y mayor acierto para marcharse con doce puntos de ventaja en el cuarto minuto postdescanso. 47-35. Y Raquel Romo tenía que parar el choque. Retomó el pulso al partido el equipo salmantino aunque entró al último cuarto con catorce puntos de desventaja (59-45).

En los diez minutos finales no tuvo ninguna opción el equipo de Raquel Romo (82-57), que cuajó dos buenos cuartos ante Valencia Basket y ya pone su vista en el partido del domingo.