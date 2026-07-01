Se abren las puertas del Ayuntamiento para el joven campeón de España de Láser Run

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido en el Ayuntamiento al joven

triatleta Rodrigo De la Fuente Castillo, de 13 años, en un acto de reconocimiento a su brillante

trayectoria deportiva y a los recientes logros obtenidos en competiciones nacionales como el

primer puesto en el Campeonato de España de Laser Run, en categoría individual y relevos

mixtos, celebrado el pasado mes de mayo en Oviedo.

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Durante el acto, al que también han asistido su entrenador, Alberto Bravo, compañeros de la

Escuela de Triatlón Salmantina y familiares, el regidor municipal destacó que el homenajeado

encarna “los valores que más admiramos del deporte salmantino: esfuerzo, constancia, humildad

y capacidad de superación”. Su relación con el deporte comenzó muy pronto: con tres años ya se

desenvolvía con soltura en el agua y, a los cinco, se inició en disciplinas como el esquí y el surf,

influido por el ejemplo deportivo de su familia.

La evolución de Rodrigo ha sido notable, siendo seleccionado por los programas de

tecnificación de la Federación de Castilla y León tanto en triatlón como en pentatlón moderno,

además de sumar el primer puesto en la Liga de Triatlón Escolar de Salamanca 2025.

García Carbayo subrayó la importancia de fomentar la actividad física desde edades

tempranas y recordó que el Ayuntamiento impulsa esta filosofía a través del Programa Municipal

de Juegos Escolares, que en su última edición reunió a más de 7.000 participantes.

De la Fuente Castillo compite desde hace tres años en triatlón y pentatlón moderno bajo las

siglas de la Escuela de Triatlón Salmantina, entidad que el alcalde calificó como “un referente en

la formación de jóvenes deportistas”. En este sentido, dedicó un reconocimiento especial a su

entrenador, Alberto Bravo, “un referente nacional en estas modalidades extremas y un

acompañante imprescindible en el crecimiento de estos chicos y chicas”.