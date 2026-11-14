El Albense FS se coloca en puestos de playoff de ascenso a Segunda División

El Albense FS logró una victoria importantísima en la pista del Atlético Benavente al vencer por 3-4. El equipo de Javier Hernández se coloca en puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

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Un gran arranque de partido le dio ventaja a los albenses con los tantos de Jorge Blázquez y Juan Diego. Sin embargo, los locales recortaron diferencias antes del descenso. En la segunda mitad, los tantos de Iván Manjón y de Jorge Blázquez mandaron los tres puntos a Alba de Tormes.

Peor le fueron las cosas al Salamanca FS, que cayó por 6-2 en la pista de O Esteo FS. Los charros se adelantaron en el marcador, pero al descanso ya caían por 4-1. Dani Fernández buscó la reacción con su gol. Sin suerte. El equipo gallego se mantuvo firme y se llevó el choque con claridad.