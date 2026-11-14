Gran remontada del Ciudad Rodrigo y derrota del Ribert en la Regional

El Ciudad Rodrigo se impuso en un partido de montaña rusa al filial de la Ponferradina y sumó tres puntos gracias al 3-4 definitivo. Los mirobrigenses perdían por 3-0 a los siete minutos de partido y, lejos de venirse abajo, lograron una remontada espectacular. Alberto García reducía diferencias de penalti y Javi Moríñigo hacía el 3-2 antes del descanso. En la segunda mitad, los goles de Álex Garrido y de nuevo Alberto García volteaban el choque hasta el 3-4.