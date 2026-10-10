El Albense FS encadena su segundo triunfo consecutivo

Segunda victoria consecutiva para el Albense FS. Los de Javier Hernández vencieron por 5-4 al Vilalba FS en el pabellón municipal de Alba de Tormes y escalan posiciones en la tabla.

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Tras una primera parte con altibajos, el choque llegó con empate a uno al descanso. Y los de la villa ducal fueron un ciclón en el arranque de la segunda mitad con tres goles prácticamente seguidos. Álvaro Madrid hacía el 5-1 a cinco minutos para el final, pero el Albense FS tuvo que sufrir.

El Vilalba FS se lanzó hacia la meta albense y logró reducir la diferencia hasta el 5-4. Pero los de Javier Hernández aguantaron hasta el bocinazo final y se llevaron una importante victoria por la mínima.