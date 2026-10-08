Arranca la 34 Liga de Cross de Cabrerizos que incluye nuevos recorridos, carrera nocturna y contrarreloj en Moriscos

El Club de Atletas Veteranos y los ayuntamientos de Cabrerizos y Moriscos han presentado la 34 Liga de Cross que propone un reto a los corredores con nuevos recorridos y sorpresas a lo largo de las cinco pruebas que la conforman.

Publicidad Publicidad

La primera prueba de la Liga tendrá lugar el 15 de noviembre y será por el recorrido antiguo de Las Caenes. La segunda será la contrareloj de Moriscos el 29 de noviembre, mientras que la siguiente prueba será la nocturna, que tiene muchas inscripciones y tendrá lugar el 19 de diciembre. Coincidiendo con las fiestas de San Vicente de Cabrerizos se celebra la cuarta carrera, que se disputará el 24 de enero y la última será el 7 de febrero, con recorrido nuevo, más urbano y más duro. Así lo ha detallado Oscar Martín, del Club de Atletas Veteranos que ha explicado que sigue contando con 22 categorías y con reconocimiento para los hombres de más de 70 y las mujeres de más de 60 años que completen la liga.

Hasta 650 personas se han inscrito ya en la prueba que, para Benjamín Llorente, presidente del club es “la mejor liga de la parte oeste de Castilla y León” y que ha destacado la importancia que ha cogido la prueba entre los aficionados, así como los valores que representa el club que la organiza desde sus inicios.

Publicidad Publicidad