Mawuli y Mikulasikova, las nuevas referentes ofensivas de Avenida

Dos jornadas han bastado para conocer cuáles serán los referentes ofensivos de Avenida para la temporada 2026/27. Mawuli y Mikulasikova han dejado claro que son las dos primeras opciones para anotar puntos en la pizarra de Raquel Romo.

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La japonesa ha convertido 36 puntos en casi sesenta minutos de juego. Mawuli encestó 16 puntos ante Cadí La Seu y 20 puntos en el Roig Arena ante Valencia.

Por su parte, la pívot serbia anotó 17 puntos en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez ante Cadí La Seu y 11 ante Valencia Basket a domicilio.