Arranca la Tercera RFEF con cuatro equipos charros

Este fin de semana da inicio la Tercera RFEF. Y cuatro equipos charros participan dentro del grupo octavo de la categoría: la UD Santa Marta, el CD Guijuelo y los filiales de Unionistas y Salamanca CF UDS.
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El más madrugador será la UD Santa Marta. El equipo de Mario Sánchez recibe este sábado, a las 18 horas, a la Arandina en el estadio Alfonso San Casto.
Para el domingo quedarán los otros tres partidos. El Salamanca CF UDS B se ve las caras con La Virgen del Camino en Las PIstas (12 horas), el Guijuelo viaja a casa del Turégano (17 horas) y Unionistas B visita al Almazán (18 horas).