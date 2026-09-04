Arranca la Tercera RFEF con cuatro equipos charros

Este fin de semana da inicio la Tercera RFEF. Y cuatro equipos charros participan dentro del grupo octavo de la categoría: la UD Santa Marta, el CD Guijuelo y los filiales de Unionistas y Salamanca CF UDS.

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El más madrugador será la UD Santa Marta. El equipo de Mario Sánchez recibe este sábado, a las 18 horas, a la Arandina en el estadio Alfonso San Casto.