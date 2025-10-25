El Balonmano Salamanca no puede puntuar ante el BM Zamora

El Balonmano Salamanca plantó cara durante más de treinta minutos al BM Zamora, aunque acabó sucumbiendo en el pabellón Ángel Nieto por 37-31 ante uno de los gallitos de la competición.

La primera parte de los de Martín Rechimón fue muy buena y al descanso el tanteo era de 16-16. Sin embargo, el BM Zamora apretó el acelerador en el tramo inicial de la segunda mitad y sentenció el partido.

Álvaro Carretero fue el máximo goleador de los salmantinos con seis tantos y estuvo escoltado por Unai Sanz (5) y de Sergio Nicolás (4).