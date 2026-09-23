Béjar alberga dos pruebas de ciclismo

Béjar acogerá este sábado dos pruebas de ciclismo (organizadas por el Club Deportivo Ciclismo Guijuelo) en una jornada muy completa de deporte, que se cerrará con la final de la Copa de Castilla y León femenina entre Avenida y Zamarat.

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Durante la mañana del sábado se celebrará el Criterium Moisés Dueñas. A partir de las once de la mañana se dará el pistoletazo de salida, desde la Plaza Mayor de Béjar, a las categorías promesas, principiantes, alevines e infantiles. La cita tendrá lugar en un circuito urbano.