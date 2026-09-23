El salmantino Sasha Álvarez Laso se proclama campeón de España de BMX en Tenerife

El deporte salmantino vuelve a estar de enhorabuena. El piloto charro Sasha Álvarez Laso se ha coronado como campeón de España de BMX en la categoría de principiantes, tras completar un torneo sobresaliente en el Campeonato de España disputado este fin de semana en la localidad de San Miguel de Abona, en Tenerife.

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El joven ciclista demostró su gran dominio sobre la pista insular, imponiéndose con solvencia ante los mejores pilotos de la categoría a nivel nacional y trayéndose el título de campeón de vuelta a la capital charra.

Cabe recordar que Álvarez Laso no es ningún desconocido en los grandes podios internacionales: ya se proclamó subcampeón del mundo en Brisbane (Australia) y subcampeón de Europa en la cita celebrada en Sarrians (Francia).