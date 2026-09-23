Las entradas para el UD Santa Marta - Salamanca CF UDS: de 5 a 20 euros

La Unión Deportiva Santa Marta y el Salamanca CF UDS se jugarán una plaza en la Copa del Rey y también medirse a un Primera División. El choque tendrá lugar el jueves, a las 19:30 horas, en el estadio San Casto.

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Los socios de la UD Santa Marta podrán adquirir su entrada del 24 al 28 de septiembre de 18 a 20 horas en las oficinas del club. El turno de los no socios llegará acto seguido hasta el miércoles 30 de septiembre.

El club tormesino recalca que todas las personas que estén en Tribuna tienen que abonar una entrada. El precio para los socios en Tribuna es de 10 euros y los no socios, que solo podrán acceder a la parte izquierda de la Tribuna, tendrán que pagar 20 euros.