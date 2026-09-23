El salmantino Aleix Aparicio continúa su participación en el Campeonato del Mundo tras avanzar a cuarto de final en la modalidad de Light Contact.

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El deportista, que forma parte de la selección española de la FEKM, ha completado sus dos primeras jornadas de competición con una ajustada derrota en Point Fight y una victoria de gran nivel en Light Contact.

De esta manera, continúa su andadura en el Campeonato del Mundo, compitiendo en representación de España, como integrante del equipo nacional de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai (FEKM), en las modalidades de Point Fight y Light Contact dentro de la categoría de -63 kg.

Desde la Escuela Élite Kickboxing indican que en Point Fight, Aleix se enfrentó al alemán Iuan Morina en un combate "muy igualado" que terminó con un ajustado 11-13.

Durante la segunda jornada, en Light Contact, se midió al sudafricano Joshua Janse Van Vuuren, al que superó después de realizar un "combate de mucho nivel".

En la fase de cuartos de final del Campeonato del Mundo de Light Contact se enfrentará al griego Nikolaos Agiorgousis.