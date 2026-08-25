Blanca Cruz, nueva jugadora del Salamanca FF

El Salamanca Fútbol Femenino ha anunciado la contratación de Blanca Cruz como nueva jugadora del equipo charro. El equipo de María Gordo logra una nueva pieza en el centro del campo para competir en Tercera RFEF.

Publicidad Publicidad

Blanca Cruz militó en la pasada temporada en el Villanovense, que también se encuentra en la Tercera RFEF (en este caso en el grupo extremeño).