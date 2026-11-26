El Balonmano Salamanca no ha logrado puntuar en los diez partidos disputados hasta el momento. El equipo charro es último, siendo el equipo más goleado y menos goleador del grupo B de la Primera Nacional.

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Este sábado, a las 18 horas, el BM Salamanca se verá las caras con el BM Soria en el pabellón San Andrés. Un reto ‘imposible’. Los sorianos marchan colíderes con 18 puntos y todavía no han perdido.

A pesar de no haber sumado puntos en el primer tercio de competición, el BM Salamanca tiene los puestos de salvación a tan solo una victoria.