Castellanos de Moriscos prepara su decimosegunda carrera popular

El domingo, la localidad salmantina de Castellano de Moriscos acogerá la decimosegunda carrera popular, una cita ya consolidada en el municipio. A las diez de la mañana se dará el pistoletazo de salida para el recorrido de casi ocho kilómetros por terreno mixto.

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Tanto la salida como la meta estarán ubicadas en el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, situado en la calle La Rosa.

En cuanto a los premios, la organización ha previsto trofeos y premios para los tres primeros clasificados de las categorías absoluta y local, tanto en modalidad masculina como femenina.