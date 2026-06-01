Chema Sánchez renueva como entrenador del Salamanca Fútbol Sala

El Salamanca Fútbol Sala y Chema Sánchez seguirán ligados una temporada más. El club charro y el técnico mantienen la confianza en el proyecto y volverán a luchar por estar entre los mejores de la competición.

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El Salamanca FS llegó este año hasta la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda División y cayó ante el Pinseque aragonés. Con la continuidad del entrenador salmantino también se espera que siga el núcleo duro de la plantilla para volver a buscar el playoff de ascenso.

"Chema seguirá marcando el rumbo desde el banquillo, liderando al equipo y defendiendo una idea en la que creemos firmemente. A su lado, Chuchi continuará siendo ese apoyo imprescindible, ese trabajo constante y silencioso que sostiene muchas cosas importantes dentro de un vestuario", explican desde el Salamanca FS.