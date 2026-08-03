Derrick James, cuarto fichaje del Atlético Carbajosa

Sergio de la Fuente, Eche Okeke, Sergio Redondo y Derrick James. El Atlético Carbajosa toma forma y ya cuenta con cuatro fichajes en su plantilla. El último, el base norteamericano Derrick James, de 22 años, que procede del St. Thomas Aquinas universitario.

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"Se trata de un base al que le gusta dirigir y liderar el juego de ataque, capaz de controlar el ritmo de partido y que castiga cualquier espacio libre. Autentico talento para el equipo, que esta nueva temporada estará dirigido por Sergio Irles", explican desde el club del alfoz charro.