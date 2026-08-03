La Escuela de Ciclismo de Salamanca contará desde ahora con dos nuevas corredoras. Amalia Vizcaíno, cadete, y María González Castillo, júnior, se suman a la plantilla para afrontar los próximos meses de competición.



Amalia Vizcaíno Rodríguez nació el 11 de diciembre de 2010 en Torremolinos. Llega al equipo después de varios años compaginando la carretera y el BTT, una modalidad en la que también ha conseguido resultados destacados.



En 2025 terminó tercera en el Ranking Andaluz de Carretera cadete y logró varias victorias en el Circuito Provincial de Málaga BTT XCO. Además, fue convocada por la selección andaluza para disputar los Campeonatos de España Escolares.



Este año ha vuelto a estar entre las mejores de su categoría en Andalucía. Fue segunda en la contrarreloj del Campeonato de Andalucía y tercera en la carrera en línea.



María González Castillo nació el 17 de agosto de 2009 en Tíjola y se incorpora al conjunto júnior con experiencia tanto en el calendario andaluz como en competiciones nacionales.



En 2023 consiguió dos subcampeonatos de España en categoría infantil, en la prueba en línea y en la gymkhana. Ya como cadete, ganó la Copa de Andalucía de Carretera en 2024. Un año después se proclamó campeona de Andalucía de contrarreloj y de ruta y terminó sexta en la Copa de España.



En su primera temporada como júnior ha conseguido el título andaluz de contrarreloj y el subcampeonato en la prueba en línea. También ha representado a Andalucía en la Vuelta Ciclista a Valdepeñas y en los Campeonatos de España.