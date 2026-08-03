El Salamanca FF pone el candado a su portería

El Salamanca Fútbol Femenino ha renovado a uno de sus pilares de la pasada campaña. Vega Hernández seguirá defendiendo la meta del Municipal Vicente del Bosque en la temporada 2026/27.

Publicidad Publicidad

"Después de una temporada en la que se proclamó portera menos goleada del Grupo VIII de Tercera RFEF Femenina, seguirá aportando seguridad y confianza bajo palos", explican desde el club salmantino.