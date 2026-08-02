Sergio Dávila y Mencía González conquistan el XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar "La Cerrallana"

El XXIV Open Nacional Ciudad de Béjar "La Cerrallana" ya tiene nuevos campeones. Sergio Dávila, en categoría absoluta masculina, y Mencía González, en la femenina, se proclamaron vencedores este domingo en una jornada de finales que puso el broche a una semana de gran nivel tenístico en las instalaciones bejaranas.
La final femenina fue la más igualada y emocionante del día. Mencía González tuvo que remontar ante Olaya León en un encuentro que superó las dos horas de duración. Tras perder el primer set en el 'tie-break', la tenista reaccionó para forzar el desempate definitivo, donde terminó imponiéndose por 10-5 y levantó el título absoluto.
Olaya León, sin apenas tiempo para el descanso, volvió a la pista para disputar la final júnior femenina. En esta ocasión sí pudo celebrar la victoria tras superar a Blanca Cano y cerrar el torneo con un título y un subcampeonato.
En la final absoluta masculina, Sergio Dávila confirmó el gran momento mostrado durante toda la semana y derrotó con autoridad a Juan Sebastián Pinzón gracias a un juego sólido y ofensivo, conquistando el trofeo más importante del campeonato.
La jornada también acogió las finales de las categorías alevín, infantil, cadete y júnior, tanto masculinas como femeninas, en una edición que volvió a destacar por la igualdad entre los participantes y el elevado nivel competitivo.
Con la entrega de trofeos concluyó una nueva edición del Open Nacional Ciudad de Béjar, que durante toda la semana reunió a decenas de jugadores y aficionados en las pistas de La Cerrallana, consolidándose como una de las citas deportivas más importantes del verano en la provincia de Salamanca.
La organización ya trabaja en la próxima edición, que tendrá un carácter especial al coincidir con el 25º aniversario del torneo.