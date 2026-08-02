Sabor agridulce para Rocío Garrido en el meeting internacional de Oordegem

La vallisoletana Rocío Garrido, que compite con licencia salmatnina, ha concluido el meeting internacional de Oordegem con una novena posición y una marca de 4.05.61, quedándose a tan solo 5 centésimas de su récord personal. A pesar de haber sido una carrera agridulce, concluye así una gran temporada colocándose la charra en tercera posición del ranking RFEA del año y la 17ª española de todos los tiempos.

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Cabe destacar que la joven logró con la selección española la medalla de plata del Campeonato del Mundo Universitario de Cross Corto celebrado en Cassino, Italia, además de una plata en la final del Campeonato de España absoluto de 1500 con 4.16.50, solo superada en una final muy táctica por Marina Martínez, oro con 4.16.09, y sucedida por la también excelente atleta internacional salmantina Lorena Martín, bronce con 4.16.62. Esta última, por cierto, ha quedado en la decimoctava posición en la cita belga con un tiempo de 4.10.68.