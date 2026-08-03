Una victoria para el Club de Esquí La Covatilla en el Campeonato de España de Alpino en Línea

El Club de Esquí La Covatilla acudió a los Campeonatos de España de Alpino en línea en la modalidad de Slalom, Slalom por equipos y Slalom paralelo, que se disputó durante el fin de semana en Gijón.
Después de rozar el oro hasta en cuatro ocasiones en la modalidad de Slalom, el premio gordo llegó a través de Sara Rodríguez, en la categoría U11, en la modalidad de Slalom Paralelo.
"Desde el club queremos felicitar a todos nuestros deportistas y a nuestros técnicos por estos resultados y recordar que la siguiente prueba de Alpino en Lineal es la World Cup Alpino en Línea que se disputaran en Béjar los días 7, 8 y 9 de agosto", afirman desde el Club de Esquí La Covatilla.