Una victoria para el Club de Esquí La Covatilla en el Campeonato de España de Alpino en Línea

El Club de Esquí La Covatilla acudió a los Campeonatos de España de Alpino en línea en la modalidad de Slalom, Slalom por equipos y Slalom paralelo, que se disputó durante el fin de semana en Gijón.

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Después de rozar el oro hasta en cuatro ocasiones en la modalidad de Slalom, el premio gordo llegó a través de Sara Rodríguez, en la categoría U11, en la modalidad de Slalom Paralelo.