Doblete salmantino en el Duatlón de Ávila

El Duatlón de Ávila-Trofeo Santa Teresa tuvo protagonismo salmantino con las victorias de Ester Rodríguez, de la Escuela de Triatlón Salmantina, en categoría femenina, e Ignacio Regalado, del CD Fisioterapia Roberto Ramos, en la masculina.

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La deportista salmantina, Ester, dominó la prueba desde el primer sector y cruzó la meta en 1:06:18. El podio femenino también contó con presencia charra gracias a Celia González, segunda con 1:11:27. La tercera posición fue para la abulense Nuria San Segundo.