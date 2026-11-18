El Judo Club Doryoku firma una destacada actuación en la Fase Sector Oeste del Campeonato de España Absoluto, una competición en la que sus deportistas de Castilla y León han vuelto a demostrar su nivel competitivo, fruto del trabajo y la constancia a lo largo de toda la temporada.

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La gran protagonista de la jornada fue Elena Casado, que se proclamó campeona de su categoría después de conseguir la victoria en todos sus combates. Una actuación sobresaliente que le permite asegurar su clasificación para la Fase Final del Campeonato de España Absoluto, donde se medirá a las mejores judokas del panorama nacional.

También subieron al podio Andrea Rodríguez y Javier Martín, ambos con una medalla de bronce. Los dos realizaron una buena competición y se quedaron a un solo combate de conseguir el billete para la Fase Final del Campeonato de España.

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"Más allá de los resultados, el club quiere destacar la participación de Aarón García, Natalia Delgado y Adriana Cabezudo, que en esta ocasión no pudieron alcanzar los puestos de podio, pero que siguen sumando experiencia y trabajo en una competición de máximo nivel. La jornada volvió a poner de manifiesto el esfuerzo colectivo de un equipo que continúa creciendo y que afronta cada competición con ilusión, compromiso y ambición deportiva", indican desde el club salmantino.

Por otra parte, también hubo representación vinculada al Doryoku en la competición. Álvaro Antón consiguió la medalla de bronce y competirá en Lugo representando a la Federación Gallega de Judo. Una categoría especialmente exigente, en la que tuvo que enfrentarse también a sus compañeros Charlie Antón y Raúl Hernández.

Asimismo, Marcos Vitores, que actualmente desarrolla su entrenamiento en Santiago, estará también en Lugo formando parte del equipo de la Federación Gallega de Judo.

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