El Trofeo de Navidad, más conocido como la Carrera del Turrón, de la Diputación de Salamanca ya tiene fecha y lugar. Será en Guijuelo el próximo 13 de diciembre y, como siempre, todos los participantes recibirán una barra de turrón y este año, además, un blíster de jamón ibérico entregado por el Ayuntamiento de Guijuelo.

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Se trata de una competición “de larga trayectoria” diseñada para que tanto aficionados como deportistas disfruten de la jornada, según ha asegurado el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 9 de diciembre a través de la web www.orycronsport.com . Habrá categorías infantiles para nacidos entre 2008 y 2020 en benjamín, alevín, infantil y cadete con recorridos entre los 500 metros y los 2.000. En el caso de la categoría absoluta podrán inscribirse los nacidos en 2010 y anteriores con un recorrido de 4.000 metros. Los tres primeros clasificados recibirán un lote de productos navideños, así como todos los participantes tendrán su barra de turrón y el blíster de jamón ibérico. Además, la Diputación entregará también entradas para que los más pequeños disfruten de Navidiver. Al finalizar la prueba habrá sorteos con todo tipo de material deportivo y bicicletas.

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Los dorsales se podrán recoger en las oficinas del área de Deportes de la Diputación de Salamanca, en la torre del Clavero, o en el Ayuntamiento de Guijuelo.

Por su parte, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha agradecido que la carrera se celebre en la localidad, ya que es itinerante, y ha deseado que las inscripciones superen los 1.000 inscritos de ediciones anteriores. “Este año será la carrera del turrón y del jamón”, ha asegurado concluyendo que “es una carrera sin igual con el turrón y el mejor jamón ibérico del mundo, que es el de Guijuelo”.

Casimiro Blanco, delegado provincial de Atletismo de Salamanca, ha explicado que se trata de una carrera verde, ya que su recorrido es menor a 8.000 metros y que esperan la misma acogida que en ediciones anteriores con una altísima participación.