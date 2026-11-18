El sábado 28 de noviembre se celebrará la quinta edición de la Copa Diputación de Salamanca de Galgos. El lugar elegido para disputarse el torneo es el Cercado Deportivo El Chardero, situado en la localidad salmantina de Parada de Arriba

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La competición contará con la participación de 14 clubes federados oficiales de Salamanca y 2 clubes invitados (Arcenillas y La Alegría), formando un total de 16 equipos participantes.

La competición comenzará directamente desde los octavos de final y continuará con los cuartos de final, semifinales y la gran final. Todas las eliminatorias se disputarán en el Cercado Deportivo El Chardero.

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El recinto estará abierto al público para que todos los aficionados puedan disfrutar de las carreras en directo. Además, contará con servicio de bar y un gran ambiente para todos los amantes de este deporte.