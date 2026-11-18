Gran arranque del Salamanca Rugby Club. El equipo charro marcha líder, con 21 puntos, gracias a cuatro triunfos y una sola derrota hasta el momento. En la última jornada, los rojinegros se impusieron por un contundente 43-10 al León Rugby Club en La Aldehuela.

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“Trabajo, entrega y unión en cada fase del partido para dejar los puntos en Salamanca. ¡Enhorabuena a todos los jugadores, al cuerpo técnico y a la afición que no dejó de animar en la grada!”, explicaban desde el club charro.

La próxima jornada se volverá a jugar en Salamanca. El equipo charro recibe al Arroyo Lions, cuarto clasificado y el equipo más anotador de la competición.