Hay ganas por la San Silvestre Salmantina. Los dorsales de la carrera absoluta tan solo han durado doce horas. Un furor absoluto por una de las pruebas con mayor pedigrí en Salamanca.

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La organización ya ha anunciado que se han agotado los dorsales de la "carrera D" en tan solo unas horas y las 6.227 plazas para dicha prueba 'han volado' entre la gran demanda.

Ahora, restan todavía dorsales para las pruebas infantiles, que abrirán la jornada de atletismo en nuestra ciudad durante la mañana del domingo 27 de diciembre.