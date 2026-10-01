Duelo salmantino para abrir la Tercera FEB

El arranque de la Tercera FEB también conlleva el derbi salmantino. El Atlético Carbajosa y el Avenida se ven las caras en el pabellón de Carbajosa el sábado a las 20 horas.

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Los del alfoz llegan con el subidón de haber vencido en la Copa de Castilla y León y con una plantel muy reforzado con jugadores como Adri Sánchez o Martín Hernández, MVP de la Copa con 15 puntos en 20 minutos.