Tempranero derbi entre el Salamanca FS y el Albense FS

La tercera jornada de la Segunda División B de fútbol sala trae el primer derbi salmantino. Los dos equipos charros se verán la cara en el pabellón de La Alamedilla este sábado, a las 19:00 horas, con un arranque muy diferente.

Publicidad Publicidad

El Salamanca Fútbol Sala ha sumado cuatro puntos de los seis posibles y bordea los puestos de playoff. Los de Chema Sánchez quieren seguir acumulando puntos para asentarse en la zona alta de la clasificación y cuenta con pegada ofensiva (Cristian Bernal y Miguel López llevan ya tres dianas cada uno).