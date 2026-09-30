Santolino sufre en el desierto de piedras de Marruecos

Lorenzo Santolino (Sherco) ha sufrido mucho en el festival de piedras que le esperaba en la segunda etapa larga del Rally du Maroc, en el que ha pasado de las buenas sensaciones del martes cuando abrió pista todo el día a encontrarse falto de confianza en un terreno muy roto. Ha terminado en el puesto 19 a veintitrés minutos del ganador, el australiano Sanders (KTM) y es decimoquinto a más de media hora del mismo piloto.

Publicidad Publicidad

Tras la prólogo de este lunes y la primera etapa en línea, Santolino afrontaba los 300 kilómetros del bucle con salida y llegada en Zagora en un terreno muy duro. Las pistas estaban llenas de tierra y el cordón de dunas previsto no ha dado un respiro a nadie. Santolino partía casi de los primeros tras su buen resultado del martes y ha salido a pista el décimo, lo que hoy le ha perjudicado porque ha ido perdiendo tiempo casi desde el principio. Pero el problema principal es que no ha tenido su día.

“Una etapa muy dura, desde el principio muchísimas piedras, oueds, dunas, más piedras... no ha sido mi mejor día, no he tenido confianza para atacar, las pistas estaban muy tocadas del paso de vehículos y he ido todo el día en tensión. En la navegación he fallado en un punto, venía en el polvo de Cornejo y me he pasado una nota en un río, he rectificado bien, a ver si otro día no pasa. A ver qué nos depara manaña y si encuentro las sensaciones que tuve el martes. Hoy me ha costado más”, ha comentado.