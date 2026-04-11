Goleada del Salamanca FS ante el colista

El Salamanca Fútbol Sala goleó por 8-0 al Concello de Begonte en el pabellón de La Alamedilla y sigue una jornada más en los puestos de playoff a Segunda División.

Los charros no quisieron ninguna complicación y dominaron el marcador desde los primeros compases de duelo. Cristian Bernal anotó un póker de goles y también vieron puerta Dani Montes, Ballano, Dalmiro e Isma Medina.

El Albense FS perdió por 1-3 en casa ante el IES Coruxo FS. Los visitantes se adelantaron en el minuto 2, pero Juan Diego empataba acto seguido. Sin embargo, el equipo gallego tenía más puntería y lograba llevarse el choque con un 1-3.