El Guijuelo golea al Colegios Diocesanos en Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo da un paso adelante en la clasificación y certifica su puesto en el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Los chacineros vencieron por 4-0 al Colegios Diocesanos en el Municipal Luis Ramos.

Los de Rodrigo Hernando se adelantaron a la media hora con un gol de Flórez y Alberto Martín marcaba el segundo antes del descanso. Tras el paso por los vestuarios, Fassani y Flórez sentenciaron el encuentro.

Los chacineros abren hueco en la segunda posición con 63 puntos. Por detrás se encuentran el Palencia Cristo Atlético (59), Palencia CF (58) y la UD Santa Marta (56).