Ignacio Regalado y Verónica Rodríguez, ganadores de la carrera popular Cristo de Hornillos

Durante la tarde del sábado se disputó la segunda edición de la carrera popular Cristo de Hornillos, organizada por la delegación de atletismo de Salamanca.

A las cinco y media de la tarde comenzó la acción en Arabayona con las carreras infantiles y, a las 18:15 horas, se dio el pistoletazo de salida para los diez kilómetros de la prueba absoluta.

El ganador de la categoría masculina fue Ignacio Regalado, con 36:22, y Pablo López e Iván Antón completaron el podio masculino. En féminas, Verónica Rodríguez venció con autoridad y culminó el recorrido con una marca de 42:29. Lucía Poveda y Andrea González fueron segunda y tercera, respectivamente.