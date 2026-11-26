Iván Briones ha anunciado su marcha del filial del Real Valladolid. El entrenador salmantino, que trabajaba como segundo técnico en el staff de Javi Baraja, pone punto y final a cinco años de blanquivioleta.
“Después de cinco temporadas, cierro una de las etapas más importantes en mi vida. No ha sido una decisión fácil, pero hay momentos en la vida en los que toca abrir nuevos caminos. He defendido este escudo, vivido momentos que me llevaré para siempre, luchado, crecido y sentido de primera mano lo que significa forma parte de algo tan grande”, explica Iván Briones.
Además, el salmantino dejó claro su gratitud al Real Valladolid: “Pucela me ha dado mucho más de lo que nunca hubiera imaginado y he conocido a personas que me llevo conmigo para siempre, especialmente a una que ha hecho de Valladolid un hogar. Gracias a todos los que habéis formado parte de este bonito camino. Me despido de un lugar que siempre sentiré como mi casa. ¡Aúpa Pucela!”.