Lolo García pone al alza la figura de Mario Sánchez: “Es el entrenador perfecto para el Santa Marta”

Lolo García afronta su tercera etapa en la UD Santa Marta. El futbolista, natural de El Encinar, pone al alza la figura de Mario Sánchez en el banquillo, la calidad de Martín Galván y la apuesta del club por dar un paso adelante.

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Regreso a casa. “Muy bien. Estoy muy contento por volver a la UD Santa Marta. Está siendo todo mucho más profesional. He estado en tres etapas: desde alevines hasta primer equipo, fui a Unionistas, volví, luego marché a Peñaranda, Ribert, Villaralbo… y ahora he vuelto”.

¿En qué ha cambiado el primer equipo de la UD Santa Marta? “En lo económico no seremos de los mejores, pero quieren dar un paso adelante al primer equipo. Antes estaba todo enfocado al fútbol base”.

La figura de Mario Sánchez. “Me entrenó en infantiles y me llevó a la selección de Castilla y León. Mi vuelta tiene mucho que ver con él. Es de los mejores entrenadores de la provincia y de Castilla y León. Es el entrenador perfecto para el Santa Marta”.

Polivalencia en el terreno de juego. “Solo me falta de portero (ríe). Creo que tengo buena salida de balón y buen golpeo. También experiencia. Antes solo éramos chavalitos en la UDSM y ahora ya hay jugadores más veteranos, eso es lo que le llevó al equipo al playoff el año pasado”.

¿Qué compañero le ha sorprendido más? “Martín Galván es una locura. Técnicamente es otro nivel. Está bastante implicado y quiere que el equipo progrese. Se enfada cuando pierde y está muy implicado”.

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