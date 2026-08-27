Sergio Moreiro: “Tenemos un equipo para disfrutar y para pensar en grande”

Sergio Moreiro es uno de los gladiadores del Salamanca Fútbol Sala. El cierre, todo coraje, sabe de la importancia de acoplar a los nuevos y, aunque habla de ir paso a paso, tiene claro que deben pensar en grande.

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Primeras semanas de pretemporada. “Están siendo muy duras. Desde el primer día ha habido mucha intensidad en los entrenamientos. Los nuevos han venido pisando fuerte y se han adaptado muy bien. Chema siempre nos pide el máximo de nosotros mismos y nos pide mucha garra”.

Uno de los gladiadores de Chema Sánchez. “Tenemos un carácter muy parecido. Nos pide siempre que aprendamos, no dar nada por perdido y luchar en cada entrenamiento. Creo que el que más se parece a él es Dalmiro y los dos lo viven igual”.

Muchos cambios en la plantilla. “El club ha traído dos porteros nuevos porque Alonso sufrió una grave lesión. También partíamos desde 0 en el ala izquierdo y ahí hemos reforzado el equipo”.

Un equipo más vertical desde las alas. “La gente que ha venido nueva es de un perfil diferente al que teníamos el año pasado. Son más de uno contra uno, que es algo que se ve menos en el fútbol sala actual. Nos van a dar ese descaro en la pista”.

Objetivo individual. “Ahora mismo, mi objetivo es que los nuevos se adapten y estén contentos. Siempre hemos sido una familia. Y más adelante, en la pista, quiero seguir mejorando y aprendiendo del cuerpo técnico para aportar todo lo que pueda al equipo”.

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