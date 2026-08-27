Laura Muro se une al Salamanca Fútbol Femenino

El Salamanca Fútbol Femenino ha anunciado la contratación de Laura Muro. La jugadora, que puede desenvolverse tanto en el centro del campo como zaguera central, refuerza al conjunto charro.
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Durante la pasada campaña, Laura Muro estuvo en la dinámica del filial del Cacereño que milita en la Segunda RFEF y su llegada supone un impulso a la medular del equipo rojillo.
El conjunto charro arrancó la pretemporada el pasado sábado con un choque ante el CP San Miguel Plasencia en el Municipal Vicente del Bosque en el que ganó por 4-0.