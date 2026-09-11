Nahia Sánchez-Marín conquista en Bembibre su segundo IBP Tenis consecutivo

Nahia Sánchez-Marín continúa firmando una temporada de enorme nivel. La jugadora de BeTennis Salamanca se proclamó este jueves campeona del XXIX Open Nacional de Tenis Villa de Bembibre, torneo integrado en el prestigioso circuito nacional IBP Tenis, después de imponerse en una disputada final a la catalana Isabel Pascual por 7/6 y 7/5. Nahia necesitó dos horas y veinte minutos para superar a una rival de enorme entidad y hacerse con el título.

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El triunfo adquiere todavía mayor relevancia por la calidad de su oponente. Isabel Pascual, jugadora procedente de Vic, llegaba a la cita después de haber alcanzado los cuartos de final de un torneo profesional WTA 15 en Logroño la pasada semana, demostrando encontrarse en un gran momento de forma y competir ya en el ámbito del tenis profesional.

Con este resultado, Sánchez-Marín encadena dos títulos IBP consecutivos en apenas dos semanas, una racha que confirma su excelente momento deportivo. La jugadora de BeTennis Salamanca se había proclamado recientemente campeona del torneo IBP 500 en Valladolid y ahora añade a su palmarés el título del IBP 1000 de Bembibre (León), logrando además hacerlo ante una jugadora que cuenta con presencia en el ranking profesional WTA.

El XXIX Open Nacional de Tenis Villa de Bembibre ha contado con una dotación económica de 8.000 euros en premios y hospitalidad para los jugadores y jugadoras, reuniendo durante estos días a algunos de los mejores especialistas del tenis nacional.

En Bembibre, el público respondió y pudo disfrutar de una final femenina de gran calidad. Y, al término del torneo, la satisfacción vuelve a ser doble: por el espectáculo ofrecido y por comprobar cómo una jugadora de BeTennis Salamanca, Nahia Sánchez-Marín, sigue dando pasos adelante y compitiendo de tú a tú con tenistas que ya forman parte del circuito profesional.

Dos semanas, dos títulos IBP y una victoria de enorme prestigio ante una rival con ranking WTA. Nahia Sánchez-Marín sigue creciendo y Bembibre ha sido el escenario