De la Nava desata el estado de ilusión en Unionistas

Unionistas sella la salvación matemática en Primera RFEF. Los charros vencieron por 1-0 al Guadalajara en el estadio Reina Sofía con un gol de Carlos de la Nava. El '10', que se ha echado al equipo a la espalda, cabeceó a la red el único tanto del partido en el descuento de la primera mitad.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Salvi bajo palos; Olmedo, Encuentra, Gorjón y Farru en defensa; Masllorens, Jota, Mounir y Álvaro Gómez en la medular; y con De la Nava como enlace hacia Artola.

El arranque del partido tuvo el color visitante. Los alcarreños se adelantaron en el minuto 3 con un autogol de Olmedo, pero el árbitro lo anuló por falta sobre Masllorens y lo corroboró en el FVS.

Los blanquinegros se fueron asentado con el paso de los minutos y con el faro de De la Nava. El ‘10’ que fue el mejor otra vez sobre el campo, logró recibir en campo rival, girarse y buscar a Álvaro Gómez y Mounir en los costados. Y también hizo el 1-0.

Unionistas ya había avisado con un zurdazo de Jota López y un centro cerrado de Jan Encuentra. Pero no fue hasta el descuento de la primera mitad cuando se adelantaría en el marcador. Córner botado por Olmedo y cabezazo imperial de De la Nava (1-0). Y no solo eso, sino que en la última jugada previa al descanso, Mounir estrelló el balón en el poste.

La segunda mitad fue para cerrar el encuentro. Artola tuvo el gol en su cabeza, también Juanma Lendínez con un soberbio lanzamiento que se encontró con la manopla de Dani Vicente. Serpeta, con un fuerte chut centrado, y Pere Marco, con dos acciones ventajosas, pudieron sentenciar. No lo hicieron. Y Unionistas tuvo que sufrir en el kilométrico tiempo de descuento, en el que el Guadalajara pidió un penalti a Farru. El pitido final fue de alegría y de liberación. ¿Y si sí?