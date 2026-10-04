Avenida arranca en el grupo ganador de la Liga Femenina

Fin a la primera jornada de la Liga Femenina. Zaragoza ya domina la competición, Azulmarino Mallorca sorprendió a Valencia Basket y UniGirona tropezó a las primeras de cambio con un triple de Leganés sobre la bocina.

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Avenida, por su parte, se coloca en cuarto lugar tras ganar por 73-57 a Cadí La Seu en el pabellón de Würzburg con un gran partido de Mawuli y Mikulasikova. Entre las dos combinaron 33 puntos del conjunto de Raquel Romo.