Avenida arranca en el grupo ganador de la Liga Femenina

Fin a la primera jornada de la Liga Femenina. Zaragoza ya domina la competición, Azulmarino Mallorca sorprendió a Valencia Basket y UniGirona tropezó a las primeras de cambio con un triple de Leganés sobre la bocina.
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Avenida, por su parte, se coloca en cuarto lugar tras ganar por 73-57 a Cadí La Seu en el pabellón de Würzburg con un gran partido de Mawuli y Mikulasikova. Entre las dos combinaron 33 puntos del conjunto de Raquel Romo.
Ahora, sin tiempo para el descanso, Avenida visitará el miércoles la complicada pista de Valencia Basket. El choque tendrá lugar a partir de las 20 horas.