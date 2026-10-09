Avenida cae al puesto decimoprimero de la Liga Femenina

La segunda jornada de la Liga Femenina deja a cuatro equipos con plenos de victorias (Zaragoza, Estudiantes, IDK y Azulmarino Mallorca) y cuatro que no han jugado ninguno de sus duelos (Girona, Celta, Araski y Ensino).

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En el pelotón intermedio se encuentra Avenida. Las charras vencieron a Cadí La Seu y cayeron en la pista de Valencia Basket. La diferencia negativa de nueve puntos les hace bajar al puesto número once de la clasificación.

Este domingo, a las 12 horas, el equipo dirigido por Raquel Romo quiere retomar el pulso ganador a la competición ante Gernika. El encuentro se disputará en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.