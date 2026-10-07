Avenida viaja para un duro partido ante Valencia Basket

No pudo empezar mejor Avenida la competición liguera. El equipo charro ganó por 73-57 a Cadí La Seu en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez y comenzó la competición con una victoria en su casillero.

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Ahora, las salmantinas viajan rumbo a Valencia para medirse al todopoderoso equipo taronja. El choque tendrá lugar a las 20 horas de este miércoles en el pabellón Roig Arena.

“Nuestro objetivo no cambia: ser mejores cada día. Trabajar por dar lo mejor en el partido, nuestros básicos cada día y cada ejercicio para competir, porque mañana nos lo van a exigir al máximo”, comenta Raquel Romo.